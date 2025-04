'Omini boni', premi per i giornalisti a Vinci

Il giornalismo ritorna a Vinci per i consueti premi 'Li omini boni' per la comunicazione e 'Leonardo Berni' per il Cronista Toscano.

Edizione tradizionale, ma inedita, quella del 2025, poiché viene fatta il 15 aprile, giorno speciale per tutta Vinci, visto che è la data di nascita del suo figlio più conosciuto, Leonardo.

Nell'Anno del Volo, nel quale gli eventi vinciani sono declinati al sogno più bello di Leonardo, il premio 'Li omini boni' – giunto alla sua decima edizione – vede come premiati alcuni nomi che si legano a doppio filo con la tematica del volo e del Genio.

La commissione del Premio ha infatti scelto Umberto Guidoni (astronauta e divulgatore scientifico), Francesco Marino (caporedattore centrale per il TGR Leonardo), Silvia Rosa-Brusin (giornalista scientifica) e Maura Tombelli (direttrice dell'osservatorio "Beppe Forti" di Montelupo Fiorentino (FI).

Questo il commento di Daniele Vanni, sindaco di Vinci: “Quest'anno i premi ‘Li Omini Boni’ e ‘Leonardo Berni’ avranno una collocazione d'onore: il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo da Vinci, avremo la possibilità di vivere una serata unica, con ospiti di grande rilievo nell'anno dedicato al volo. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori per il lavoro fatto in questi mesi per individuare i vincitori e per realizzare l'evento che è diventato una delle più belle tradizioni del territorio”.

Una rosa di nomi inerente le tematiche leonardesche del volo e delle esplorazioni spaziali, mettendo insieme la passione per la divulgazione scientifica come servizio pubblico e lo stretto contatto, ognuno a modo suo, con il cielo, habitat naturale di chi ama volare.

Prima del premio 'Li omini boni', come consuetudine il premio per il Cronista Toscano intitolato a 'Leonardo Berni', che per questa edizione, l'undicesima, sarà conferito a Giovanni Fiorentino, giovane giornalista che sull'edizione locale de La Nazione racconta Vinci e nel quale la Commissione ha ritenuto affidare questo riconoscimento.

I premi

Umberto Guidoni

Astronauta e divulgatore scientifico, è il primo europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale.

La sua carriera è fatta di un continuo lavoro dedicato alla scienza e allo spazio: selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla NASA nel 1990 per la prima missione del satellite Tethered, comincia a far parte di vari equipaggi di studio per gli esperimenti legati all’elettrodinamicità nello spazio.

Come divulgatore scientifico, ha all’attivo diverse collaborazioni con radio, tv ed editoria a stampa, nonché numerosi libri.

TGR Leonardo

Leonardo è un giornale tematico che negli anni si è prefissato di unire “l’attenzione dell’attualità del quotidiano con il rigore della documentazione e dell’approfondimento”. A ritirare il premio Francesco Marino, caporedattore centrale delle testate giornalistiche regionali Rai.

Silvia Rosa-Brusin

Torinese, Rosa-Brusin ha seguito il TG Leonardo fin da quando è nato, facendolo crescere, diventandone volto della conduzione per molti anni. In lei, la comunità scientifica ha posto apprezzamenti e fiducia, fino ad affidarle il compito di fare da tramite con il pubblico.

Maura Tombelli

Montelupina, Tombelli è fondatrice e direttrice dell’Osservatorio Astronomico ‘Beppe Forti’ di Montelupo Fiorentino.

Da astronoma non professionista è riuscita a diventare la scopritrice di asteroidi più prolifica in Italia, con 199 corpi celesti, dal 1994

Giovanni Fiorentino, premio ‘Berni’ per il Cronista Toscano

Pratese, classe 1991, scrive prevalentemente per il quotidiano La Nazione (con cui ha iniziato a collaborare alla fine del 2012). Ha diretto la testata online "Novantesimo" dal 2017 al 2023. Autore del libro "Fussballpolitik. Un calcio alla democrazia", pubblicato nel 2015 dalla casa editrice "Ensemble" e presentato al Salone del Libro di Torino.

La cerimonia di premiazione è prevista per martedì 15 aprile - giorno del 573° compleanno del Genio - alle 21.15 al Teatro di Vinci (Via Pierino da Vinci, 39). La presentazione della serata è affidata a Francesca Pinochi, giornalista ed esperta di comunicazione.

L'intera manifestazione è organizzata dal Club per l'Unesco di Vinci e Vinci nel Cuore, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Vinci, dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana e dell'Associazione Stampa Toscana.