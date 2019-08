Precari della scuola: domani presidio a Firenze

Protesta davanti alla Prefettura in Via Cavour, domani 5 agosto 2019. Flc Cgil Toscana: "Sarebbe gravissimo se, come rumors insistenti lasciano intendere, non se ne farà di niente neanche nel prossimo consiglio dei ministri in programma martedì prossimo"

Firenze 04.08.2019- La Flc Cgil Toscana e gli altri sindacati della scuola, fortemente preoccupati per la situazione creatasi che rischia di compromettere il regolare avvio dell’anno scolastico, organizzano un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Firenze, domani lunedì 5 agosto 2019, dalle ore 12 alle ore 13, al quale chiedono di partecipare al personale della scuola.

"All’interno della dialettica del governo giallo-verde -si legge nel comunicato della CGIL- pare che il decreto preannunciato dal Ministro Bussetti riguardante Misure urgenti per i Precari non vedrà la luce neanche nel prossimo consiglio dei ministri in programma per martedì della prossima settimana. Ci sono migliaia di precari che attendono l’attuazione dell’intesa che dovrebbe dare avvio al Percorso Abilitante Speciale e al concorso straordinario per la secondaria. Su questo il Ministro e il premier Conte hanno assunti impegni precisi. Sarebbe gravissimo se, come rumors insistenti lasciano intendere, non se ne farà di niente neanche nel prossimo consiglio dei ministri. Ed è tanto più grave il rinvio continuo di questo provvedimento quanto più si avvicina l’avvio del nuovo anno scolastico, con migliaia di posti scoperti e una supplentite che in diverse regioni non solo non è guarita, ma si aggrava proprio a causa dei ritardi nell’assumere misure adeguate".