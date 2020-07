Prato: speciale cinema con DVD in vacanza

Lazzerini, speciale prestito DVD: dal 27 luglio tutti i film potranno essere restituiti a settembre. Continua anche la promozione di Libri in vacanza

Serate d'estate in compagnia di un bel film o di una serie tv? Ora il cinema con la Biblioteca Lazzerini sarà possibile portarlo nuovamente in vacanza.

Da lunedì 27 luglio fino al 6 agosto, oltre al pieno di libri, sarà possibile prendere in prestito tutti gli 11 dvd previsti dal regolamento, con l'opportunità di riconsegnarli addirittura agli inizi di settembre. Un’occasione per mettersi in pari con i propri film e le proprie serie preferite, senza preoccuparsi di doverli riconsegnare entro la data di scadenza di 14 giorni.

Sarà quindi necessario approfittare dello “speciale cinema” prima della pausa estiva, perché a proposito del mese più caldo dell'anno, la Lazzerini resterà chiusa al pubblico dal 7 al 16 agosto compresi.

E fino al 6 agosto, ultimo giorno prima della chiusura estiva, è possibile usufruire anche del prestito prolungato di libri e audiolibri con Libri in vacanza.

E a proposito di pause estive: la Biblioteca Ovest resterà chiusa dal 3 al 14 agosto compresi, mentre la Biblioteca Nord “Peppino Impastato” chiude dal 10 al 22 agosto.

Tutte le info su: www.bibliotecalazzerini.prato.it

Informazioni:

Biblioteca comunale Lazzerini

Tel. 0574 1837800

www.bibliotecalazzerini.prato.it facebook.com/BibliotecaLazzeriniPrato