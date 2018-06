Prato: ritrovata la donna scomparsa

Conclusa ieri con esito positivo la ricerca nel parco di Galceti

Nel pomeriggio del 31 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando di Prato, sono intervenuti per la ricerca di una donna di 41 anni scomparsa nel parco località Galceti.

Una squadra del Distaccamento di Montemurlo é stata, tempestivamente, inviata sul posto. Inoltre, nella zona di ricerca, è stato istituito un Posto di Comando Avanzato con carro Unità Comando Locale con a bordo personale della Topografia Applicata al Soccorso con funzioni di coordinamento di tutte le forze in campo. Durante le operazioni di ricerca sono intervenuti, anche, l’elicottero “Drago.18" del Nucleo di Arezzo e Unità cinofile. Presenti alle operazioni di soccorso i Carabinieri.

La ricerca si è conclusa con esito positivo in quanto la donna è stata rintracciata, in buone condizioni, in centro città.