Prato, prima tesi di laurea in presenza post-lockdown: le foto

Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio: il candidato, Marco Morandi, di Sesto F.no, si è laureato con 110 e lode

È del corso di laurea triennale in Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio la prima tesi di laurea in presenza post-lockdown che si è svolta oggi pomeriggio a Prato. Il corso di laurea, della Scuola di Architettura, trasferito recentemente a Prato insieme al corso di laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città del Territorio. Il candidato, Marco Morandi, di Sesto F.no, si laureato con 110 e lode discutendo la tesi dal titolo "Il territorio rurale dopo la mezzadria. Verso un rinnovato patto città-campagna: il caso del distretto biologico di Valdimarina".