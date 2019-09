Prato: Mercato straordinario in piazza Mercatale

Appuntamento domenica 29 settembre. Tutti i divieti e le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato degli ambulanti prevista in Piazza Mercatale, domenica 29 settembre, dalle 5 alle 22 nella piazza sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata e, dalle 6 alle 22, il divieto di transito.

Il flusso veicolare proveniente dal lato di Via Santa Margherita sarà deviato in Canto al Mercatale, Via Sant'Antonio, Viale G. Galilei, Ponte F. di Marco Datini, Via G. Miniati, Via V. E. Orlando, Via G. Capponi, Via P. Colletta, Via C. Abba, Via Fra' P. Sarpi, Via N. Machiavelli, Ponte Venti Settembre, Via Arc. A. Martini, Piazza S. Marco.

Il flusso veicolare proveniente da Via G. Matteotti e/o da Via G. Amendola sarà deviato in Via P. Gobetti, Piazza S. Maria della Pietà, Via P. Colletta, Via C. Abba, Via Fra' P. Sarpi, Via N. Machiavelli, Via Sem Benelli, Via R. Lambruschini, Via V. E. Orlando, Via G. Miniati, Ponte F. di Marco Datini, Viale G. Galilei, -- ovvero -- Via P. Gobetti, Piazza S. Maria della Pietà, Via P. Colletta, Via C. Abba, Via Fra' P. Sarpi, Via N. Machiavelli, Ponte Venti Settembre, Via Arc. A. Martini, Piazza S. Marco.

Il flusso veicolare proveniente da Via dei Tintori e Via G. Verdi sarà deviato in Via G. Mazzini, Piazza S. Marco.

Il flusso veicolare proveniente da Piazza della Stazione con direzione Piazza Ciardi sarà deviato in Via B. Buozzi, Via N. Machiavelli, Via S. Benelli, Via R. Lambruschini, Via V. E. Orlando, Via G. Miniati, Ponte F. di Marco Datini, Viale G. Galilei, Via J. L. Protche, Piazza G. Ciardi.