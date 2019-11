Prato: "Il coniglio sulla luna" al Museo di Scienze Planetarie

Torna domenica 10 novembre il laboratorio che a ottobre ha fatto tutto esaurito

Prato, 6 novembre 2019 – Torna domenica 10 novembre il laboratorio Il coniglio sulla luna, attività per bambini dai 4 agli 8 anni che nel mese di ottobre aveva fatto registrare il tutto esaurito. Il Museo di Scienze Planetarie aspetta i suoi piccoli amici e le loro famiglie alle 16. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 8 novembre (ore 13) al numero 0574 447777 oppure a info@museoscienzeplanetarie.eu.

Il costo del laboratorio è di 2 euro per bambino, gratuito per gli adulti. Per le famiglie partecipanti al laboratorio ingresso ridotto (3 euro) al Museo.

Lunedì 11 novembre appuntamento invece con l’associazione Polaris che, in occasione del transito di Mercurio sul disco solare effettuerà delle riprese fotografiche con un apposito telescopio. Dalle 15 alle 16.30 chi fosse interessato potrà assistere a questa attività e osservare in diretta l'evento dal telescopio. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per ulteriori rivolgersi a polaris.aap@gmail.com.