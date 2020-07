Prato, danneggia 2 auto in piazza Mercatale

Individuato grazie alle telecamere il responsabile, F.S., pugliese di 62 anni da tempo residente a Prato. Ha detto di non ricordare l'accaduto

Alcune sere fa in Piazza Mercatale nei pressi della Guardia di Finanza, c’è stato un piccolo incidente che ha portato al danneggiamento di due veicoli in sosta. Il conducente dell’auto si è soffermato per pochi secondi per poi ripartire allontanandosi sperando di far perdere le proprie tracce.

L'urto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e questo ha permesso agli agenti della U.O. Investigativa di ricostruirne il percorso individuando con certezza il responsabile, F.S., pugliese di 62 anni da tempo residente a Prato.

L’uomo ha confermato di essere stato in Piazza Mercatale la sera dell’incidente, ma di non ricordare l’accaduto, forse causato da un colpo di sonno o da una distrazione. Le tracce sul veicolo hanno confermato la ricostruzione della Municipale ed i danneggiati potranno se non altro essere risarciti dall’assicurazione.