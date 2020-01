Prato, "Belle ripiene": commedia 'dimagrante' al Politeama

Con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo sabato 1 e domenica 2 febbraio

In arrivo al Teatro Politeama Pratese sabato 1 febbraio, ore 21.00, e domenica 2 febbraio, ore 16.00, “Belle Ripiene. Una gustosa commedia dimagrante”, che vedrà quattro amiche condividere in una grande e allegra cucina risate, pensieri e due grandi amori, gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite. Massimo Romeo Piparo firma insieme a Giulia Ricciardi uno spettacolo di prosa tutto al femminile con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo,assicurando sorprese e divertimento. Reduce dal grande successo della scorsa stagione, lo spettacolo trasforma il palcoscenico in una cucina vera: nei panni di Ada (Tosca D’Aquino), Dada (Samuela Sardo), Ida (Rossella Brescia) e Leda (Roberta Lanfranchi), le protagoniste di “Belle Ripiene” oltre a recitare cucineranno delle vere pietanze e “accenderanno” un confronto sul loro rapporto coi rispettivi uomini e le rispettive più o meno realizzate esistenze. Le 4 cuoche si cimenteranno in piatti che riflettono la loro provenienza geografica, da Roma a Napoli, dal Salento all'Alta Padana: sul palco una telecamera sempre puntata sul bancone della cucina permetterà al pubblico di seguire passo dopo passo la preparazione dei piatti. “Belle Ripiene” è una commedia prodotta da Il Sistina con la regia di Massimo Romeo Piparo, le scene di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani, il suono di Lorenzo Lambiase e le musiche originali di Emanuele Friello.

Prezzi biglietti

Platea I° Settore € 30,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 28,00 + € 2,00 Dir. Prev.

Platea II° Settore € 28,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 26,00 + € 2,00 Dir. Prev.

Galleria € 26,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 24,00 + € 2,00 Dir. Prev.