Prato: Akron e Devil scovano cocaina in una grata di areazione

Il fiuto dei due pastori tedeschi in forza alla Polizia Municipale laniera decisivo per il rinvenimento della sostanza stupefacente in una via del centro

Nella mattina di ieri, a Prato, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, il fiuto di Akron e Devil ha permesso di recuperare circa 10 grammi di cocaina.

Il controllo ha riguardato alcune vie del centro storico e durante la perlustrazione i due pastori tedeschi in servizio al Comando di piazza dei Macelli hanno segnalato ai conduttori la presenza della sostanza stupefacente che era nascosta all’interno di una grata di areazione e già confezionata per la vendita in 14 ovuli.

La sostanza è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.