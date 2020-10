Prato: 2 nuovi campi da calcio in erba sintetica a Santa Lucia

L'investimento ammonta a 250 mila euro e prevede anche nuove attrezzature, segnaletica, recinzioni e illuminazione

È stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessore allo Sport Luca Vannucci, il progetto definitivo per la realizzazione di due campi da calcio in erba sintetica all'impianto sportivo “Vittorio Rossi” in viale Galilei, a Santa Lucia, attualmente in gestione all’A.C. Coiano Santa Lucia A.S.D. L'investimento ammonta a 250 mila euro.

L’intervento prevede la realizzazione di due campi di calcio a 7 delle dimensioni di 30x50 m, con manto in erba sintetica, al posto del campo di calcio esistente. Rientrano nell'intervento anche lavori di livellamento del suolo, posa di rivestimenti impermeabilizzanti e pozzetti per le acque piovane, tracciatura della segnaletica dei campi di gioco, fornitura e posa di attrezzature sportive, nuove recinzioni e cancelli e nuovo impianto di illuminazione.