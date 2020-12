Prandelli positivo al Coronavirus, Fiorentina in bolla

La scoperta nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19. Il tecnico viola è asintomatico. Attesi nelle prossime ore i risultati di altri test svolti sulla squadra. Allenamento guidato dall'allenatore in seconda Pin

Nuova tegola sulla Fiorentina. Nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19, è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L'allenatore viola è già in isolamento ed è asintomatico. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Attesi nelle prossime ore i risultati di altri test svolti sulla squadra.

L'allenamento di stamani è stato guidato dal tecnico in seconda Gabriele Pin.

Lunedì sera la sfida cruciale contro il Genoa, in un momento di grande tensione per la posizione di classifica e il gioco che non c'è.