Prandelli: "Da 15 anni la mia vita è legata alla Fiorentina"

ph Acf Fiorentina

"Da quindici anni la mia vita è legata alla Fiorentina. Sono stato anche abbonato. Ora spero di restituire sul campo la passione e la voglia di fare bene con questa squadra". Cesare Prandelli, il ritorno, si riassume in questa dichiarazione d'amore a Firenze e alla Fiorentina. La prima parte si era interrotta con un saluto dalla finestra degli spogliatoi verso i tifosi che lo aspettavano al ritorno dalla tourneè canadese (chiusa con la vittoria sulla Juventus) al termine di una stagione che aveva visto i viola protagonisti in campionato (fino a poche giornate dal termine) ma soprattutto in Coppa Italia (semifinalisti) e in Champions League...proprio in quel Bayern c'era un certo Franck Ribery:"Gli dirò che è un 'mariuolo' e che quello è stato davvero uno dei furti più colossali della storia - ha spiegato Cesare Prandelli nella conferenza stampa da poco terminata - ma tornando al campo, non ci possiamo permettere di affidarci a Franck, sempre".