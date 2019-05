Potenziati gli sportelli per il rilascio delle carte di identità e tessere elettorali

Verso le elezioni: a Firenze piano straordinario per fare fronte alle numerose richieste. La prossima settimana orario prolungato

La Direzione Servizi Territoriali Integrati del Comune di Firenze ha attuato un piano straordinario di potenziamento degli sportelli anagrafici ed elettorali a seguito della grande richiesta di duplicati di tessere elettorali (per esaurimento) e di carte di identità. Sono stati raddoppiati gli sportelli in città per impiegare il numero massimo possibile di dipendenti al pubblico, utilizzando anche il personale degli uffici interni e anche i dipendenti dei Quartieri. Anche l’Ufficio Elettorale di viale Guidoni 174 ha organizzato una decina di sportelli al pubblico per i vari servizi elettorali, compreso il rilascio di tessere elettorali. Inoltre, dalla prossima settimana sono previsti aperture straordinarie: da lunedì 20 a domenica 26 maggio tutti i Pad aperti la mattina allungheranno l’orario fino alle 17 per il solo rilascio di carte di identità e tessere elettorali. Sabato 25 saranno aperti il Pad Parterre e il Pad Vogel fino alle 18.30. Domenica 26 maggio saranno aperti sempre il Pad Parterre e il Pad Vogel, ma con orario continuato 7-23.

Ecco gli orari straordinari della prossima settimana:

lunedi 20 maggio: 8.30–13 e 14.30–17 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel, Pad Bini);

martedi 21 maggio: 8.30–13 e 14.30–17 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel, Pad Alberti);

mercoledi 22 maggio: 8.30–13 e 14.30–17 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel, Pad Alberti, Pad Bini);

giovedi 23 maggio: 8.30–13 e 14.30–17 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel, Pad Alberti);

venerdi 24: 8.30–13 e 14.30–17.30 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel, Pad Bini), 17–18.30 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel);

sabato 25 maggio: 8.30-18.30 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel);

domenica 26 maggio: 7-23 (Ufficio Elettorale, Pad Parterre, Pad Vogel).