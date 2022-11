Potenti (Lega): 'Serve una commissione d'inchiesta sugli eco-reati'

"La conclusione delle indagini preliminari per l'inchiesta Keu riporta all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda dello smaltimento abusivo di fanghi di conceria. Alla luce degli scandali di questi anni, diventa ancora più importante che anche in questa legislatura sia data attenzione all'attività di inchiesta parlamentare sul ciclo illecito dei rifiuti. Non possiamo permettere che su un tema così delicato non ci sia un organismo ad hoc in Parlamento. A questo scopo mi sono attivato subito attraverso una proposta di legge in via di deposizione per richiedere la ricostituzione di una commissione bicamerale d'inchiesta su questo tema specifico.

Questo tipo di commissione d'inchiesta già in legislature differenti ha dato ottima prova di individuare criticità sui nostri territori in merito alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali. Chiederò convintamente che quest'esperienza bicamerale sia ripetuta anche nell'attuale legislatura". Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega-Salvini Premier.

"Visti i recenti sviluppi nell’inchiesta keu che hanno portato all’emersione di un articolato sistema cosche-politica-imprenditoria, ho subito predisposto una relazione sintetica e l’ho sottoposta oggi stesso al Ministro Pichetto Fratin e ai sottosegretari Vannia Gava e Ilaria Fontana”. A dirlo Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente. “È importante chiarire quanto prima – scrive Mazzetti nella lettera – lo stato di avanzamento delle bonifiche e l’entità dei danni prodotti su ecosistemi e persone dal keu”.

Per evitare un danno d’immagine a tutto il distretto conciario Mazzetti sottolinea: “È doveroso chiarire e far capire che non tutto il tessuto imprenditoriale della zona, una delle più importanti della Toscana dal punto di vista produttivo, è invischiato nel sistema di smaltimento illegale del keu. È nostro dovere tutelare imprenditori onesti”. Mazzetti torna a sollecitare una “commissione d’inchiesta parlamentare sul keu” ma anche “maggiori rassicurazioni per lo smaltimento in generale dei rifiuti speciali, che hanno bisogno di un quadro normativo chiaro ed eventualmente di impianti”.

“Lo scandalo che ruota attorno alla vicenda KEU è molto più grave di quanto pensassimo. Una realtà fosca distante anni luce dal bengodi toscano descritto troppe volte da una certa parte politica. Tra coloro che hanno ricevuto la comunicazione di conclusione degli indagini ci sono politici, amministratori, dirigenti ed ex-dirigenti regionali, accusati dall'associazione a delinquere all'abuso d'ufficio. Al di là delle solite battute sulla fiducia nella magistratura - che tutti ovviamente abbiamo - Giani ha parlato sempre di seri provvedimenti al momento del rinvio a giudizio”.

“Adesso, cosa farà Giani? Quali sono i “seri provvedimenti” che ha intenzione di prendere visto che i rinvii a giudizio sono in dirittura d'arrivo?” così Francesco Torselli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.