Poste Italiane: Sindaci d’Italia seconda edizione

L'evento a Roma, il 28 ottobre 2019 per presentare il piano di riorganizzazione contro la paventata chiusura di uffici postali

Poste Italiane, ad un anno dalla prima edizione, torna a organizzare Sindaci d’Italia, che si terrà il 28 ottobre alle ore 09:30 al Centro Congressi “La Nuvola”, a Roma. All’evento sono invitati tutti i Sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sarà l’occasione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti ed illustrare le prossime iniziative dell’azienda in favore delle Pubbliche Amministrazioni. All’iniziativa hanno già confermato la propria presenza alcune tra le più importanti cariche istituzionali del nostro Paese.

Poste Italiane ha assunto un impegno nel novembre 2018 di non chiudere uffici nelle aree meno densamente abitate ed in particolare nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. In alcune grandi città ad alta densità abitativa e capillare presenza di Uffici Postali è stato avviato un progetto di rimodulazione della presenza in aree urbane, con il solo scopo di implementare il servizio e migliorare l’articolazione territoriale per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. I criteri adottati sono particolarmente stringenti e riguardano esclusivamente città con numero di abitanti superiore a 100 mila, uffici postali con esiguo numero di operazioni effettuate al giorno, presenza di altro ufficio limitrofo entro poche centinaia di metri e soprattutto adeguamento ai processi di trasformazione urbana che negli ultimi decenni hanno coinvolto il territorio. L’azienda ribadisce che nessun ufficio postale verrà chiuso senza una completa e preventiva condivisione con le competenti autorità Comunali.