Porte aperte in 33 case museo della Toscana

Sono ben 33 le case museo della Toscana che prendono parte alla terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana del 6 e 7 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”.

Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. A Firenze, lo Studio di Piero Bargellini, la Casa Buonarroti, Casa Guidi - Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (da lunedì 8 aprile), Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani, Casa studio Carlo Adolfo Schlatter, "La casa dei libri" – Villa Spadolini, il Cimitero Evangelico agli Allori. In provincia di Firenze ecco Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa natale di Ferruccio Busoni di Empoli, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia.

Ad Arezzo aprirà la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna.

A Lucca, il Puccini Museum - Casa natale e in provincia, la Casa Natale Giosuè Carducci a Valdicastello (Pietrasanta), la Casa Museo Ugo Guidi - MUG a Vittoria Apuana (Forte dei Marmi), la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano e la Villa Reale di Marlia a Capannori.

Prato è presente con la Casa Museo di Francesco e Margherita Datini e la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano). Per Pistoia ecco la Casa Museo Sigfrido Bartolini e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano.

A Livorno, ecco la Casa Natale Amedeo Modigliani, mentre in provincia sarà possibile visitare Casa Museo Carducci di Castagneto Carducci e Casa Guerrazzi a Cecina. Infine, il Museo "Casa Carducci" di Santa Maria a Monte e la Collezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana, entrambe nel pisano, e Villa Brandi a Vignano (SI).

«Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte - spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle ‘Memorie in viaggio’. Sarà un’occasione, nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l’attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo».

«Molte case proporranno anche visite guidate e/o strumenti di accoglienza - aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – secondo una formula che ha riscosso già lo scorso anno, dove sperimentata, grande successo. La terza edizione delle Giornate ha la partecipazione di quasi 130 case, distribuite in 17 regioni. Un patrimonio importante che, con tenacia, la nostra Associazione mette in evidenza per offrire nuove occasioni al turista del terzo millennio, sempre in cerca di nuove emozioni, lontane dai grandi circuiti.

I visitatori della nostra rete, come è stato osservato, non sono gli stessi che frequentano le pinacoteche: chi visita le Case della Memoria si sente un ospite chiamato a “riabitare”, perché è come se si trovasse a casa propria. È dunque importante, anche da parte delle istituzioni, porre attenzione a questo patrimonio, fatto da ambienti di vita di “quotidiana”, che conservano intatto il fascino di chi li ha abitati e con un valore aggiunto: la partecipazione attiva».

Studio di Piero Bargellini - Firenze

Telefono: 3470104441Email: bargellini.studio@libero.it

- Attività proposte: Visita guidata con prenotazione obbligatoria, in collaborazione con Amir Project- Ingresso gratuito: Sì- Ingresso ridotto: No- Omaggi e attività specifiche: No- Visita gratuita: Sì

Casa Museo Sigfrido Bartolini - Pistoia

Telefono: 3336052085Email: sigfrido.bartolini@gmail.com

- Attività proposte: Sarà l'occasione per visitare questa particolare dimora d'artista e respirarne la magica atmosfera attraverso quanto il maestro, nel corso della sua vita, volle sistemare come correlativo oggettivo della sua estetica e della sua dimensione etica. Sigfrido Bartolini (1932-2007) pittore, incisore e scrittore, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, tra le sue opere si possono ricordare le famose "Casemetafisiche" della sua pittura; le oltre 300 xilografie, che illustrano l'edizione centenaria del "Pinocchio" di Sigfrido Bartolini che continua a girare i musei di tutto il mondo dalla Germania all'Africa, da New York al Giappone.

Nel 2023 è uscita la 4° edizione in occasione della mostra alla Biblioteca Naz. di Firenze. Infine a 200 metri dalla Casa Museo, nella Chiesa dell'Immacolata a Pistoia, le "14 Vetrate" in tessere legate a piombo istoriate con le "7 Opere di Misericordia" e i "7 Sacramenti. Inoltre la testimonianza dei suoi molteplici e variegati rapporti con scrittori, intellettuali, giornalisti, e quella con artisti del Novecento fra i più significativi frequentatori e amici: A. Soffici, A.Gatto, G.Prezzolini, Orsola Nemi, O.Tamburi, L.Baldacci, Ernst Jünger, Vintila Horia, Barna Occhini, A.del Noce, G.

Ceronetti ecc. che raccontano un inedito e interessantissimo mondo culturale novecentesco.- Ingresso gratuito: No- Ingresso ridotto: Sì- Omaggi e attività specifiche: Sì- Visita gratuita: No

Museo Casa Giovanni Boccaccio - Certaldo Alto (FI)

Telefono: 0571661219Email: musei@comune.certaldo.fi.it

- Attività proposte: Per celebrare le Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani, il museo di Casa Boccaccio propone un percorso bibliografico attraverso le sue stanze bibliotecarie, un viaggio che ci porta nel mondo del Decameron e nel cuore dell'opera di Giovanni Boccaccio. Uno dei temi fondamentali del Decameron è indubbiamente il viaggio. Le avventure vissute dai protagonisti delle novelle si snodano soprattutto attraverso le imprevedibili acque del Mar Mediterraneo, offrendoci una panoramica delle terre che lo circondano: dalle coste del Nord Africa alle isole greche, dalla Turchia al Medio Oriente.Tuttavia, il viaggio intrapreso dal libro stesso nel panorama mondiale non è meno straordinario: tradotto in tutte le lingue del mondo, il Decameron ha raggiunto ogni angolo del pianeta, e la biblioteca di Casa Boccaccio ne custodisce una testimonianza unica nel suo genere: ben 35 traduzioni dell'opera.

Inoltre attraverso le sue preziose edizioni a stampa, risalenti fin dal XVI secolo, la biblioteca racconterà anche il viaggio che l'opera ha compiuto nel corso dei secoli, diventando un patrimonio culturale senza tempo.Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024 la Casa e la mostra saranno aperte al pubblico gratuitamente. In particolare, sabato mattina alle 11:30, vi sarà una visita guidata arricchita dalla collaborazione dell'Oranona Teatro. Durante questo tour, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera del Decameron attraverso la lettura di una novella: la quarta novella della seconda giornata, che narra le avventure di Landolfo Rufolo durante il suo viaggio attraverso il Mediterraneo.Durata visita guidata e lettura: 1h e 30mIstituzioni coinvolte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, ProLoco di Certaldo, Associazione Polis-- Ingresso gratuito: Sì- Ingresso ridotto: No- Omaggi e attività specifiche: Sì - Sabato 6 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella- Visita gratuita: Sì - Sabato 6 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella

Villa Brandi - Vignano (SI)

Telefono: 057741246Email: pin-si.comunicazione@cultura.gov.it

- Attività proposte: Il personale dei Musei Nazionali di Siena effettuerà una visita accompagnata agli interni della villa e al giardino. Nel corso della visita sarà possibile scoprire la vita nella dimora suburbana della famiglia Brandi; la figura di Cesare Brandi e il suo rapporto con Siena, i rapporti dello storico dell'arte con gli amici artisti e intellettuali che frequentavano la villa di Vignano.- Ingresso gratuito: Sì- Ingresso ridotto: No- Omaggi e attività specifiche: No- Visita gratuita: Sì

Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi - Arezzo

Telefono: 0575354126 Email: info@fondazioneivanbruschi.it

- Attività proposte: I visitatori nelle giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani oltre alla collezione permanente della Casa Museo Ivan Bruschi potranno ammirare le opere della mostra temporanea "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo" organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione CR Jesi, in sinergia con Gallerie d'Italia. La mostra, attraverso una selezione ragionata di trentaquattro opere che costituiscono il nucleo centrale delle due tappe espositive, prende in considerazione il periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e l'inizio degli anni Sessanta in Italia. - Ingresso gratuito: Sì. Domenica 7 aprile 2024 i visitatori potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi- Ingresso ridotto: No - Omaggi e attività specifiche: No- Visita gratuita: No

Casa Buonarroti – Firenze

Telefono: 055.241752

- Attività proposte: visita guidata gratuita domenica 7 aprile alle ore 10. Ingresso a pagamento di biglietto ridotto € 5,00 a testa. Obbligatoria la prenotazione al numero 055.241752, per un massimo di 25 partecipanti.

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì- Visita gratuita: Sì

Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti - Caprese Michelangelo (Ar)

Telefono: 0575793776

Email: info@casanatalemichelangelo.it

- Attività proposte: Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile l'ingresso sarà ridotto per tutti i visitatori

- Ingresso gratuito: No

- Ingresso ridotto: Sì- Omaggi e attività specifiche: No- Visita gratuita: No

Museo Casa natale di Ferruccio Busoni – Empoli (FI)

Telefono: 0571711122Email: csmfb@centrobusoni.org

- Attività proposte: ingresso gratuito dalle ore 16 alle ore 19

- Ingresso gratuito: Sì- Ingresso ridotto: No- Omaggi e attività specifiche: No - Visita gratuita: Sì

Casa Museo Carducci - Castagneto Carducci (LI)

Telefono: +39 335 341 260Email: casamuseocarduccicastagneto@gmail.com

