Pop Corn – Festival del Corto, serata finale

Porto Santo Stefano (GR), 24 luglio 2021 - Saranno i cortometraggi delle nuove promesse del cinema internazionale i protagonisti della serata di chiusura della quarta edizione di Pop Corn – Festival del Corto che si terrà domenica 25 luglio alle ore 21 a Porto Santo Stefano (piazzale dei Rioni). Al termine delle proiezioni, si terranno le premiazioni.

Al cortometraggio con l’idea più originale andrà il premio in denaro istituito da Raffaella Carrà, il primo e l’unico per i giovani registi emergenti. A consegnarlo sarà l’ex compagno Sergio Iapino. Gli altri premi saranno in denaro per il “Miglior Corto d’Autore” e il “Miglior Corto Emergente”, entrambi scelti dalla giuria specializzata, e il “Premio del pubblico”, una targa assegnata da una giuria popolare composta da 25 giurati selezionati tra diverse età e professioni.

Completano i premi Panalight in denaro per il noleggio di attrezzature cine-televisive e il Premio Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario che ha deciso di premiare con una targa d'argento il cortometraggio che più rappresenti i principi quali parità di genere, origine etnica, disabilità e discriminazione, che sono il fulcro delle Pari Opportunità. Con il premio si vuole porre ancora di più l'attenzione su tematiche fondamentali per una società che voglia dirsi civile.

La giuria del festival, presieduta da Federico Moccia, è composta dall’attrice Euridice Axen, da Michele Suma, direttore del Sudestival di Monopoli, Carlo Griseri, giornalista e critico cinematografico, Manuela Rima di Rai Cinema, dal montatore Marco Spoletini, dal costumista Stefano Giovani, dal press agent Michele Sabia.

La proiezione filmica di Opere prime, su Piazzale dei Rioni, si aprirà con “L’uomo del mercato”, che sarà presentato dalla regista Paola Cireddu e dal produttore Maurizio Abis presenti alla serata, il corto, selezionato fuori concorso alla 18/a edizione di “Alice nella Città”, parla di Mario, che raccoglie cassette al mercato ortofrutticolo, e della sua voglia di riscatto. La serata prosegue con “La Tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, racconto di iniziazione che tratta di Leonardo, figlio di un pastore, e di Cesare, un turista appena arrivato in paese, che gli insegnerà le migliori strategie per approcciarsi con le ragazze. Il progetto è stato selezionato da alcuni dei più importanti festival nazionali ed internazionali, come il Festival del Cinema di Torino, il Leeds International Film Festival ed il Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand.

Sarà poi proiettato “Il Branco” di Antonio Corsini, in cui William è un adolescente ricco e problematico, che per passatempo organizza combattimenti tra cani insieme ad un gruppo di delinquenti che lui chiama amici. Quando mostrerà le sue vere origini alla ragazza di cui è innamorato, tutto cambierà.

A seguire “Storie Zitte”, il cortometraggio di Simone Angelini, illustratore e animatore italiano, che presenta una serie di fumetti in movimento, brevi e suggestivi, tra gatti, alieni e tirannosauri. A chiudere “Gea l’ultima Mucca” degli sceneggiatori del Collettivo asterisco* Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo e Davide Morando, che saranno presenti al festival.

Il Pop Corn Festival del Corto è organizzato dall’associazione Argentario Art Day, diretto da Francesca Castriconi, in compartecipazione e con il contributo del Comune di Monte Argentario e con il patrocinio della Regione Toscana. A sostegno dell’iniziativa, Fondazione CR Firenze, Panalight, Lux Vide, Banca Tema e Albiati Vivai.

Il festival è organizzato dall’associazione Argentario Art Day, in collaborazione e con il contributo del Comune di Monte Argentario. A sostegno dell’iniziativa anche Fondazione CR Firenze, Panalight, Lux Vide, Banca Tema e Albiati Vivai.

Info: popcornfestivaldelcorto@gmail.com - www.popcornfestivaldelcorto.it. Ingresso gratuito al festival con prenotazione all’indirizzo popcornfestivaldelcorto@gmail.com .