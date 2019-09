Ponte Vespucci: sabato riapre la direttrice verso il centro

Torna disponibile anche il percorso pedonale. A fine mese le prove di carico

Si avviano verso la conclusione i lavori di messa in sicurezza di Ponte Vespucci. Sabato 14 settembre nel pomeriggio (dalle 16) sarà riaperta la direttrice verso il centro e il passaggio pedonale. Sono terminate le operazioni di riempimento con materiali inerti della zona intorno alla pila in riva sinistra, quella che risultava scalzata per l’erosione causata dalle correnti del fiume. Adesso è in programma l’iniezione in calcestruzzo per consolidare la zona intorno alla pila. A fine mese saranno effettuate le prove di carico e a seguire scatterà la riapertura totale del ponte.