Draghi (FdI): "Non si intravede la fine"

Richiude un'altra volta il Ponte Vespucci fino a luglio a tutti i mezzi pesanti. La sorpresa nelle scorse ore. Alessandro Draghi, capogruppo di FdI in Palazzo Vecchio, commenta amaro: "Autobus e altri mezzi deviati. Lavori di cui non si intravede la fine, ma l'amaro in bocca lo lascia il fatto che non è stato comunicato a mezzo stampa dall'amministrazione comunale; la sorpresa ai cittadini che hanno visto i cartelli affissi nelle zone limitrofe".