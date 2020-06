Ponte Vecchio, riaperti molti negozi: Firenze è ripartita

Uno dei simboli economici e turistici della città ha ripreso vita dopo la pausa da emergenza sanitaria. Oggi pomeriggio in centro molti fiorentini e toscani, soprattutto famiglie e gruppi di giovanissimi, e anche qualche turista seduto ai caffè

FOTOGRAFIE. Ponte Vecchio è tornato a luccicare d'oro e d'argento: molti negozi hanno riaperto dopo la pausa da emergenza sanitaria e oggi pomeriggio tanta gente si fermava a curiosare e magari qualcuno anche a comprare.

La riapertura è avvenuta negli scorsi giorni, in particolare da mercoledì, e a molti fiorentini fa piacere che uno dei simboli economici e turistici della città abbia ripreso vita.

Il centro brulicava di gente, in questo primo sabato di giugno: soprattutto presenti famiglie e gruppi di giovanissimi, mentre non mancava qualche turista, di qualità, seduto ai caffè. Periodo anomalo per vedere le famiglie in centro, perché di solito molti fiorentini con prole preferiscono passare giugno al mare. Ma questo 2020, ormai si è capito, è tutto un'anomalia.