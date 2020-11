Ponte Fi-Pi-Li per le Signe, Giani spinge sull'acceleratore

ph Facebook Giani

"Nel 2021 finanzieremo il primo dei tre lotti"

"Signa, Lastra a Signa, Firenze e la piana necessitano del nuovo ponte all'uscita della FI-PI-LI che collega ai Renai. Ho coinvolto tutti gli attori in campo: dai sindaci ai progettisti, da Arpat alla Sovrintendenza per accelerare i tempi e decidere di finanziare come Regione, già nel 2021, il primo dei tre lotti. I cittadini che abitano sulla strada del ponte attuale subiscono inquinamento e nelle ore di punta incorrono in code inverosimili per attraversare l'Arno alle Signe. Un'opera così strategica va realizzata senza rallentamenti!". Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, che dà così una imponente accelerata a una questione annosa.