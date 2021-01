Polfer Italia: il bilancio dell'attività settimanale

Controlli intensificati anche grazie all’operazione europea in ambito ferroviario “Active Shield” che si è svolta dal 19 e 20 gennaio scorso, organizzata da Railpol

Sono state 14 le persone arrestate, 146 quelle indagate mentre 87.181 sono state controllate dalla Polizia ferroviaria durante l’attività dell’ultima settimana.

Sono state impegnate 4.323 pattuglie nelle stazioni e 627 a bordo di oltre 1.252 treni. Per i servizi antiborseggio sono state impegnate 222 pattuglie mentre 184 le sanzioni elevate.

I minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità sono stati 25 mentre 36 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare sul nostro territorio nazionale.

Controlli intensificati anche grazie all’operazione europea in ambito ferroviario “Active Shield” che si è svolta dal 19 e 20 gennaio scorso, organizzata da Railpol.

Railpol è l’associazione di Polizie ferroviarie e dei Trasporti Europee, che hanno l’obiettivo di attivare, contestualmente in tutti i Paesi aderenti, controlli preventivi a viaggiatori e relativi bagagli sia nelle maggiori stazioni ferroviarie che a bordo dei convogli, in particolare quelli dell’Alta Velocità ed internazionali.

In Italia sono stati impegnati 1.624 operatori della Ferroviaria che hanno presidiato 535 stazioni e 1.846 treni.

Per le attività di controllo ci si è avvalsi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle maggiori stazioni ferroviarie e degli smartphone in dotazione alle pattuglie per la verifica in tempo reale dei documenti.

Nell’ambito del progetto “Train…to be cool” sono ripresi gli incontri con gli studenti, promosso dal Servizio polizia ferroviaria, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e con la validazione scientifica della facoltà di medicina e psicologia dell’Università di Roma La Sapienza.

L’iniziativa, nata nel 2014, è rivolta a sensibilizzare i giovani in merito ai comportamenti corretti e improntati alla legalità in ambito ferroviario. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, il Progetto è ripartito in tutta Italia con lezioni in via telematica e, dove possibile in presenza.