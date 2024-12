Pol-Cascine, in due mesi i denunciati per spaccio di droga sono 15

Per la Pol-Cascine un successo che si consolida. Dopo poco più di due mesi dall’avvio il servizio mirato conferma l’efficacia della presenza costante degli agenti. Sono state oltre 2.200 le persone controllate di cui quasi 1.700 straniere, 52 le denunce tra cui 15 per spaccio di droga solo per citare alcuni numeri. Più sicurezza, quindi, e una maggior vivibilità per tutte le zone del parco che adesso, grazie alla ruota panoramica e alle altre iniziative legate al periodo natalizio, vedrà un notevole afflusso di persone.

“Voglio ringraziare nuovamente gli agenti impegnati in questo importante servizio per il grande lavoro che stanno facendo nell’area, assieme anche alle altre forze dell’ordine sempre nell’ottica di un coordinamento che funziona – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana Andrea Giorgio –. Si tratta di un servizio molto apprezzato dai cittadini, che grazie ai nuovi assunti è stato rafforzato e che andrà avanti perché il nostro obiettivo è restituire tutto il parco ai cittadini.

Non possiamo accettare che ci siano zone in città dove le regole non valgono e dove i cittadini non possono andare: con il presidio del territorio e le iniziative per aumentare la vitalità delle Cascine come quelle legate al Natale e il recupero della Pagoda dell’ex Meccanò, in cui i lavori sono ripartiti, siamo impegnati in una sfida importantissima di rilancio di un parco dove ogni giorno migliaia di fiorentini fanno sport, attività culturali e sociali. Non dimentichiamo poi il recupero La sicurezza è un diritto fondamentale delle persone e vogliamo garantirla in ogni modo”.

Il servizio Pol-Cascine ha preso il via a fine settembre con cinque pattuglie della Polizia Municipale dedicate ogni giorno nell’arco della giornata, al Parco delle Cascine e in particolare al giardino della Catena, al piazzale Vittorio Veneto e alle due fermate della tramvia, cui si aggiungono quelle in borghese con i servizi dei reparti antidegrado e controlli mirati dei cinofili. Le pattuglie sono in servizio dalle 7.30 alle 19.30 poi si aggiunge una pattuglia serale dinamica fino alle 23, come concordato con la Questura in sede di Cposp, con passaggi frequenti nelle zone più critiche.

Dall’inizio del progetto sono state impegnate 247 pattuglie con 401 tra agenti e ispettori. Da inizio novembre sono arrivati i “rinforzi” grazie alle nuove assunzioni. La loro attività si è affiancata all’azione di altri reparti come Antidegrado e altri impegnati in interventi mirati nella zona delle Cascine con un impegno complessivo di 366 pattuglie.

In dettaglio sono state controllate 2.246 persone di cui 1.684 stranieri: 37 le denunce di cui 17 per violazione delle normative sull’immigrazione. Per quanto riguarda la droga, i denunciati per spaccio sono invece stati 15 e oltre 318 grammi di sostanze sottoposte a sequestro (più 18 dosi di eroina), 13 gli ordini di allontanamento effettuati. Quattro le persone arrestate per reati legati allo spaccio di droga, per furto aggravato e resistenza.

Importanti anche gli interventi contro il “mercatino abusivo” con sanzioni e sequestri di merce varia per quasi 200 oggetti. Sul versante amministravo, le pattuglie hanno sottoposto a verifica, anche grazie ai dispositivi in dotazione alla Polizia Municipale come il Targa System, 1.429 veicoli con 45 infrazioni rilevate. Ventidue poi i servizi effettuati dalla Pol-Cascine con altri reparti della Polizia Municipale, come il gruppo cinofilo e l’Antidegrado per il contrasto allo spaccio, il reparto Tecnologie di supporto per i controlli sui veicoli, il reparto mercati rionali e tutela del consumatore per le verifiche relative alla vendita abusiva.

Un’intensa attività cui si sommano il supporto settimanale agli operatori di Alia nella loro attività di pulizia straordinaria contro il degrado di alcune aree del parco per offrire ai cittadini spazi più vivibili.