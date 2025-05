Poggio a Caiano, danneggiata da un tir antica fontana

Ph Facebook Comunr Poggio a Caiano

Questa notte a Poggio a Caiano un tir, mentre da via Lorenzo il Magnifico svoltava verso via Cancellieri, ha danneggiato la fontana del Mascherone.

La polizia municipale, dalle telecamere di sicurezza, ha visto che l'incidente è successo intorno all'una di notte. In corso accertamenti della polizia municipale per risalire all'autore del fatto che non si è fermato dopo aver provocato il danno.

La Fontana del Mascherone è una fontana storica situata nella piazza principale del paese, Poggio a Caiano, in provincia di Prato.È caratterizzata da un grande mascherone in pietra, che rappresenta un volto grottesco con la bocca aperta, da cui esce acqua.

La fontana è un esempio di architettura rinascimentale, con linee eleganti e proporzioni armoniose. Risale probabilmente al XVI secolo, epoca in cui Poggio a Caiano, dove si trova una delle più importanti Ville Medicee della Toscana, era un importante centro agricolo e commerciale.