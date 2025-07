Tourist Tax: Firenze tra le città con tasse più alte in Europa

Amsterdam, Atene e Berlino guidano la classifica europea stilata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i leader in Europa. In Italia, Milano, Roma, Firenze e Bologna si distinguono per tariffe elevate, con picchi fino a 10 € a notte per persona negli hotel di lusso. Lo studio include anche un calcolatore online interattivo per stimare facilmente la tassa turistica da pagare in base alla destinazione, al numero di notti e alla tipologia di alloggio.

Sarà per questo che negli ultimi due anni le prenotazioni rurali da parte delle famiglie su Airbnb sono aumentate del 50%? Un segnale chiaro di come cresca la voglia di libertà, privacy e comfort, lontano dai grandi centri urbani. Secondo un’indagine Airbnb, inoltre, molte famiglie italiane stanno rivalutando il modo di viaggiare con i bambini: ad esempio, il 56% ha dichiarato di aver rinunciato almeno una volta a una vacanza urbana con i figli – principalmente a causa dei costi elevati (73%) e della difficoltà nel trovare alloggi realmente adatti alle esigenze familiari (45%).

In questo scenario, le famiglie vanno alla ricerca di spazi più ampi e un’ospitalità su misura, in grado di trasformare il viaggio in un’esperienza davvero condivisa tra adulti e bambini. Tra le regioni in testa, spiccano il Trentino-Alto Adige /Südtirol (90%), la Valle d’Aosta (86,9%) e la Toscana (85,7%), dove l’offerta è particolarmente attenta alle esigenze delle famiglie.

Anche l'esclusività va verso tra le pareti di una villa privata, immersa nella bellezza del paesaggio italiano, cucita attorno ai desideri di chi la abita. Lo dimostrano i dati sulle prenotazioni raccolti e analizzati da Camisa Homes & Villas, realtà nata a Firenze e oggi punto di riferimento nell’ospitalità di alta gamma tra le ville private del Mediterraneo. Accanto ai flussi, emergono nuove modalità di soggiorno che integrano wellness rigenerativo, bleisure personalizzato e ospitalità su misura per famiglie e gruppi.