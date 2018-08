Pjaca pronto per la Samp, con un recupero personalizzato

Probabile lavoro di recupero in tempi brevi per il nuovo arrivato dalla Juventus

Lo staff di Pioli organizza un percorso di recupero fisico personalizzato per Pjaca che deve ritrovare la forma ottimale entro 12 giorni. Il mister lo vorrebbe in campo già contro la Sampdoria per la prima partita viola della Serie A. Oggi 15:00 ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Davide Astori.

Domani, giovedì 9 agosto, Marko Pjaca e Kevin Mirallas saranno al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi.I calciatori viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio ufficiale, a due passi dal Duomo presso Borgo San Lorenzo 9/R.