Pjaca: oggi presentazione e sessione autografi

Ieri si è presentato alla squadra e questo pomeriggio, ore 18, lo farà coi suoi nuovi tifosi.

I fiorentini hanno aspettato in lungo e in largo che arrivasse. Adesso possono godersi la presenza del nuovo blasonato acquisto. Tra poco, alle ore 15:00, presentazione ufficiale in sala stampa e alle ore 18:00 sessione autografi insieme a Mirallas al Fiorentina Store Duomo.

Intanto l'ACF ha ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joshua Giovanni Perez (classe 98’) al Los Angeles FC, Club della MLS statunitense.