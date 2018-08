Dopo la conferenza stampa di presentazione di Pjaca, il croato e Mirallas hanno incontrato i tifosi.

Circa trecento tifosi hanno affollato il Fiorentina Store di piazza del Duomo. per salutare Marko Pjaca e Kevin Mirallas, i due nuovi acquisti viola che la società ha deciso di far presenziare oggi alla sessione autografi. Grande entusiasmo per i due, visibilmente sorridenti e disponibili per firmare autografi e scattare foto con tutti i presenti.