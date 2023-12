Più facile arrivare al Centro Storico di San Gimignano

Firenze, 13 dicembre 2023 - Parte il 16 dicembre il nuovo servizio intermodale “San Gimignano Centro Storico”, una delle novità regionali della Winter Experience di Trenitalia.

Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione, il biglietto treno + bus indicando come stazione “virtuale” di arrivo o partenza “San Gimignano Centro Storico”.

Il nuovo servizio proposto da Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) è stato presentato oggi presso il Comune di San Gimignano alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, di Sandro Bartolucci Responsabile Commerciale e Sviluppo Tecnologico Autolinee Toscane, Daniele Diaz, Sviluppo Integrazione TPL Trenitalia e Natalia Giannelli, Direttore Trenitalia DR Toscana.

Dal 16 dicembre, sui sistemi di vendita Trenitalia (biglietterie, sito web, app e self service) sarà possibile acquistare i biglietti con la nuova destinazione “San Gimignano Centro Storico”. In un’unica soluzione i viaggiatori potranno scegliere, tra circa 40 collegamenti giornalieri nei feriali e 16 nei festivi, ed acquistare il biglietto del treno e dell’autobus per raggiungere o partire dalla città medioevale verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Selezionando come destinazione finale o di partenza “San Gimignano Centro Storico”, in un solo click si acquisterà il biglietto integrato del treno per la stazione di Poggibonsi-S. Gimignano (sulla linea Empoli-Siena) e quello dell’autobus, in coincidenza che dalla stazione arriverà fino al centro di San Gimignano.