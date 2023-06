Pitti: il giorno di Eli Russell Linnetz e di Fendi

Terzo giorno per Pitti Uomo 104 che porta Firenze al centro della scena fashion grazie a due eventi unici. La sfilata di ERL, brand del giovane designer californiano Eli Russell Linnetz, e il fashion show di Fendi nella suggestiva FENDI Factory, polo d’eccellenza della maison nel cuore della campagna toscana, a Capannuccia (Bagno a Ripoli).

Mercoledì 14 giugno, Rinascente ha colorato Piazza della Repubblica di un caratteristico e scintillante viola con un esclusivo party con light dinner ed esplosivo DJ set nella spettacolare Purple Gallery, una gallery di 1.000 mq realizzata per l’occasione di fronte al negozio. Ad impreziosire il party, la performance del cantautore Piero Pelù.

Firenze si tinge di verde per Pitti Immagine Uomo 104 con Cuoio di Toscana. Il consorzio specializzato in cuoio da suola ha presentato durante una serata evento il suo nuovo progetto di forestazione urbana Breath for the Planet a Palazzo Strozzi con un docu-film dedicato a una versione customizzata dell’iconica Green Sole firmata dall’artista locale Luchadora.

Ad intrattenere gli ospiti la giovane artista Gaia Gozzi, in arte Gaia, nota per la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi e la semifinale a X-Factor, che ha interpretato alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico.

Il Consorzio sceglie la kermesse fiorentina per presentare l’ambizioso progetto di forestazione urbana con una versione customizzata dell’iconica green sole, una co-lab all’insegna dell’eccellenza con la label di knitwear di lusso Cruciani e la live performance della cantautrice italiana.