Pitti Fragranze: ecco i nuovi trends

Luce e ombra, acqua e fuoco, opulenza e minimalismo. Come gli elementi e le emozioni, il mondo delle fragranze si accende di contrasti, potente vettore creativo. Dalla quiete dopo la tempesta alla bellezza oltre l’ordinario. Scopri questa tendenza nelle novità dei brand di Pitti Fragranze.

Un profumo luminoso dal lato oscuro. È Raer Neroli + Cannabis, limited edition creata insieme a 15West. Il cuore di Neroli marocchino, foglia di Cannabis e cera d'api accoglie le profondità dell'Orris toscano e del Mandarino verde.

Oltre agli appuntamenti curati da Pitti Immagine, il calendario di Fragranze si arricchisce con gli eventi e le presentazioni dei suoi brand protagonisti, tra cui:

Venerdì 12 settembre , in Leopolda, l’incontro dedicato a Fabbrica della Musa ( Olfattorio Bar à Parfums) , e la celebrazione dei vent’anni di Pierre Guillaume Paris , seguita da uno speciale party in città. In serata, al cinema-teatro La Compagnia, debutta Memorie Olfattive, il docufilm sul naso Meo Fusciuni.

TEATRO Fragranze Uniche e CARPINETO Grandi vini di Toscana presentano la nuova collezione e i nuovi prodotti, in un incontro esclusivo tra essenze, stile e arte del vino in Via de' Tosinghi 22 dalle 18,00 alle 21,00.

presentano la nuova collezione e i nuovi prodotti, in un in Via de’ Tosinghi 22 dalle 18,00 alle 21,00. Sabato 13 settembre spazio alla masterclass sulle scoperte coreane di Calé, all’Artist Line di Thomas De Monaco e ai dialoghi creativi di D:SOL, The Essential Blend (Campomarzio) e Coreterno.

Domenica 14 settembre chiudono il programma Danhera, Pigmentarium, Tauer Perfumes e Lumi con incontri che intrecciano storia, artigianalità e nuove narrazioni.

In città, nei giorni del salone, segnaliamo anche l’apertura straordinaria del Museo Villoresi con il suo Giardino degli Aromi.