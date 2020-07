Pistoia: nuova vita per il vecchio ospedale del Ceppo

Rossi e Saccardi hanno inaugurato i 72 nuovi posti letto per le cure intermedie

Il vecchio ospedale del Ceppo di Pistoia, dopo sette anni dalla sua dismissione, torna a nuova vita. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e l'assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, hanno inaugurato questa mattina il nuovissimo reparto dedicato alle cure intermedie.

Si tratta di una superficie di circa 3000 metri quadrati collecati al secondo e al terzo piano dell'ex padiglione ospedaliero Cassa di Risparmio, in cui sono stati ricavati, in camere da due a tre posti letto con bagno, 72 posti dedicati alle cure intermedie, uno dei punti cardine del nuovo assetto organizzativo sanitario regionale: servono a supportare meglio le dimissioni ospedaliere con strutture a carattere territoriale in grado di favorire il recupero dei dimessi.

I lavori, curati dell'area tecnica dell'Azienda Usl Toscana centro, sono stati completati in appena un paio di mesi con interventi di manutenzione ordinaria e opere di ripristino che hanno consentito di rendere nuovamente fruibili tutti gli ambienti. L'intero reparto si completa con i locali ausiliari: ambulatori per le visite, stanze per il personale, locali tecnici e di deposito.

Sarà gestito h24 da personale medico, infermieristico e da operatori socio sanitari. Il reparto potrà essere utilizzato nel caso di una nuova emergenza sanitaria per favorire la dimissione dei pazienti ancora positivi ma in fase post- acuta. L’ampiezza degli ambienti potrà prevedere l'eventuale separazione tra i percorsi sanitari.

L'invio dei pazienti dai reparti ospedalieri prevede il coinvolgimento del Nucleo di bed management con l’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT).

La ristrutturazione del "Padiglione Cassa di Risparmio" dell'ex presidio del Ceppo si completa con il nuovo Punto Prelievo di prossima apertura, che sostituirà quello da anni collocato nella vicina via del Ceppo.

E' posizionato al piano terra e occupa interamente lo spazio che in passato aveva funzione ambulatoriale. In complessivi 600 metri quadrati con un investimento di 500mila euro sono state realizzate la sala d'attesa per l'accettazione e quella per accedere al prelievo dove saranno allestiti i sistemi elimina code con i monitor, un'area dedicata alla reception e cinque ambulatori per l'attività di prelievo con i relativi bagni (per gli utenti e per il personale) e i locali di supporto.

Anche gli ambulatori destinati ai prelievi sono riconvertibili: in caso di emergenza sanitaria possono essere utilizzati per attività sanitarie come le visite. L'intero ambiente è climatizzato e provvisto dei necessari confort, sia per i cittadini che per gli operatori

Il nuovo reparto di Pistoia rientra nel programma più complessivo che prevede, per l'Azienda USL Toscana centro, di passare dagli attuali 540 posti letto di cure intermedie a 651.