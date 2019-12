Pistoia Basket 2000 in pediatria al San Jacopo

I giocatori hanno donato oltre 600 libri ai piccoli pazienti. La squadra è stata in visita anche in oncologia

Pistoia –Oltre 600 libri colorati sono stati donati stamattina alla pediatria dell'Ospedale San Jacopo dal Pistoia Basket 2000. Una visita inaspettata per i piccoli pazienti ricoverati che hanno accolto con entusiasmo i giocatori incusiositi dalla loro presenza in reparto. I libri, raccolti attraverso un'iniziativa di beneficenza organizzata in collaborazione con Mister Wizard di Pistoia in occasione dell'ultima partita vinta contro la squadra veneta, resteranno in reparto a disposizione dei fututi piccoli pazienti.

E' stata una mattina all'insegna dell'allegria alla presenza del dottor Rino Agostiniani, direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Ausl Toscana Centro e di alcuni operatori sanitari che hanno ringraziato la squadra per la tradizionale vicinanza al reparto.

I giocatori hanno colto l'occasione per visitare anche il reparto di oncologia dell'Ospedale San Jacopo, insieme al direttore Marco Di Lieto.