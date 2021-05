Piscine: riaprono le Pavoniere e la Flog

ph Fb Piscina FLOG Poggetto

Pochi giorni alla riapertura della piscina della Flog Poggetto di Firenze, in via Michele Mercati 24b. La società lo comunica ai soci e ai cittadini attraverso i propri social: l'appuntamento è per sabato 5 giugno, giorno in cui l'impianto della piscina nonché sdraio, vasca e bar saranno a disposizione del pubblico.

L’impianto al centro del parco delle Cascine riparte con tante novità oltre alle abituali attività di nuoto libero e acqua fitness e alla balneazione a cura come sempre di Uisp Unione Italia Sport Per Tutti. Viene proposta per il primo anno la formula Evergreen rivolta agli over 65 anni: ginnastica, sole e piscina per tre giorni a settimana (lunedì - mercoledì – venerdì). L’occasione per tenersi in forma all’aria aperta. Tra le new entry di quest’anno anche le attività subacquee svolte da Maxisub e ASD Shark nella piscina del complesso. Il noleggio pattini e bici per esplorare le varie zone del parco sarà possibile grazie al servizio a cura di Roller Club Firenze. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme anticovid.

Questo il riepilogo di giorni e fasce orarie delle attività (ingresso via della Catena 2): balneazione giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.30; balneazione pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30; nuoto libero da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 19.30 alle 20.30; acqua fitness lunedì - mercoledì – venerdì dalle 13.15 alle 14.00; martedì – giovedì dalle 19.30 alle 20.15; Evergreen ginnastica – sole – piscina attività rivolta agli over 65 anni lunedì - mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 13.00, nel pacchetto compresa 1 ora di ginnastica dolce con istruttori UISP qualificati.

Per i bambini dai 6 agli 11 anni Centri Estivi Multisport Uisp al via dal 14 giugno al 10 settembre (turni settimanali): previsti giochi mirati a sperimentare differenti discipline sportive e attività quotidiane di promozione degli stili di vita sani e laboratori della fantasia.

Si presenta totalmente rinnovato anche il ristorante pizzeria sia dentro che fuori e tutta la zona del giardino che ha assunto ormai l’aspetto di un vero e proprio village. Sul fronte della ristorazione le Pavoniere. propongono colazione, pranzo e cena tutti i giorni della settimana a partire dalle 8.30 e la domenica torna il brunch. Il pomeriggio dal lunedì al venerdì (ore 16-18) si rinnova la collaborazione con Radio Toscana. Poi a seguire aperitivi, cocktail ed eventi culturali sfruttando gli spazi rinnovati.