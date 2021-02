Pisa, Ateneo in lutto per la scomparsa del professor Guido Pardini

Il ricordo degli amici, allievi e colleghi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali

Cordoglio all’Università di Pisa per la scomparsa di Guido Pardini, professore di Apicoltura e Selvicoltura alla Facoltà di Agraria sino al 2001. Di seguito un ricordo degli amici, allievi e colleghi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali.

"Il 17 febbraio u.s. - si legge in una nota - il professore Guido Pardini ci ha lasciato e ha lasciato un vuoto in tutti quelli che l’hanno conosciuto e stimato per le sue qualità professionali e umane.

Il professore Guido Pardini è nato ad Arena Metato nel 1931, laureatosi in Scienze agrarie, ha intrapreso la carriera di ricercatore e docente universitario presso l’Istituto di Agronomia e Coltivazioni erbacee dell’Università di Pisa (oggi Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali) che ha proseguito fino al suo pensionamento.

Per molti di noi, laureati in Agraria, è stato un punto di riferimento all’interno dell’Istituto perché in grado di unire conoscenza e esperienza e saperle saggiamente trasmettere a noi studenti e giovani ricercatori con semplicità e umiltà nonostante la sua levatura.

Grazie a queste doti, il prof Pardini ha saputo trasmettere a molti giovani la passione per l’Agricoltura e l’amore per l’Ambiente. Occupandosi prevalentemente di Foraggicoltura e Agricoltura di montagna ha saputo vedere, forse molto prima di altri, l’indissolubile legame tra l’agricoltura, l’ambiente e la Società contadina.

Per questo dobbiamo ringraziarlo e ricordarlo con affetto.

Il professore Guido Pardini lascia il figlio Paolo e la moglie Paola con la quale viveva a Lugnano di Vicopisano.

Gli amici, allievi e colleghi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali".