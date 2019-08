Piombino: Miss Rocchetta Toscana è la 19enne Alice Guidi di Montignoso

Seconda un'altra massese, Serena Sestini, 17 anni. Presenti il sindaco Francesco Ferrari e, nella giuria, l'assessore regionale Federica Fratoni. Venerdì 16 agosto a Marina di Bibbona si elegge Miss Cinema

A Piombino Alice Guidi di Montignoso (MS) è salita sul gradino più alto del podio, conquista la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019 e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre.

Grandissimo successo della manifestazione organizzata dalla direzione del Camping Pappasole spa in collaborazione con l'agenzia Your Friends ed il patrocinio del comune di Piombino nella seconda edizione del concorso nella meravigliosa struttura piombinese.

Veramente non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Costantino Goretti presidente del Pappasole spa e da Barbara Landi direttore commerciale del Pappasole (giurata d'eccezione anche Federica Fratoni assessore all'Ambiente Regione Toscana),nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo delle finaliste regionali in gara, la vincitrice della fascia regionale in palio della serata ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019 - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS) - 19 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - CHIARA GORGERI - di S.Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - VERONICA LO GIUDICE - di Camucia (AR) - 18 anni - parrucchiera - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - REBECCA SALSINI - di Massa - 23 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.



Miss Rocchetta Bellezza Toscana è stata premiata da Costantino Goretti presidente del Pappasole spa, da Paolo Baldassini direttore del Pappasole spa e da Gloria Tonini di Piazza al Serchio (LU) Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e classificatasi tra le prime 10 finaliste nazionali 2018.

Prima dell'inizio della manifestazione i componenti della direzione del Pappasole hanno presentato Francesco Ferrari neoeletto sindaco di Piombino che ha ringraziato e salutato tutto il numeroso pubblico presente.

Durante la serata è intervenuto l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori. Ospiti della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Toscana 2018 e Gloria Tonini di Piazza al Serchio (LU) Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e Miss Piazza Italia alle finali nazionali 2018.

La serata è stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede come suo solito è riuscito a coinvolgere tutto il pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be-Much da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di Ar Stilisti per Capelli con il salone a Castelfiorentino (FI).

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e dall'agenzia Your Friends.

Il prossimo appuntamento con le finali dei titoli satellite per la Toscana

è in programma per venerdì 16 agosto in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI) dove verrà eletta la nuova Miss Cinema Toscana 2019.