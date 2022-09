Piombino: minacce al presidente regionale

Firenze – Pesanti minacce sono state rivolte al presidente Giani attraverso i social network.

Il presidente del Consiglio regionale condanna fermamente e manifesta la massima solidarietà e vicinanza. L’uso di ignobili attacchi e delle intimidazioni rivolte alla persona del presidente della Regione non ha diritto di cittadinanza in una terra come la Toscana, da sempre aperta e tollerante. La violenza, in tutte le sue forme, non è e non sarà mai un'opinione, fa sapere il presidente dell’Assemblea legislativa.

“Solidarietà al governatore Eugenio Giani che ha subito pesanti intimidazioni sui social network. Respingiamo fermamente ogni minaccia, fisica o verbale. Ognuno deve essere libero di recarsi dove vuole, senza intimidazioni” così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano.