Pieraccioni ricorda Marasco a 4 anni dalla scomparsa

Venerdì 13 dicembre al Six Bars Jail-Folk Club Firenze una serata con ospiti d'eccezione

Una serata con ospiti d’eccezione, per ricordare Riccardo Marasco. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21,30, il Six Bars Jail-Folk Club Firenze (via delle Masse, zona Careggi) ospiterà lo spettacolo “Firenze una malìa. Vien via ‘unn’andà via!”, ideato da Silvio Trotta, compagno artistico per vent’anni di Riccardo Marasco e ideatore di una serie di concerti che da quattro anni ricordano il Maestro fiorentino. Ospite d’eccezione della serata sarà Leonardo Pieraccioni. L’ingresso è gratuito.

Per il ricordo di questo quarto anno dalla scomparsa di Marasco, la scelta è stata fatta riprendendo il repertorio di un importante concerto del Maestro, quello dedicato alla sua Firenze. Il concerto presenta le canzoni “cartolina” come Firenze sogna, quelle del grande Odoardo Spadaro quali “Sulla carrozzella”, e poi i brani di Marasco intrisi di fiorentinità come Firenze Bottegaia.

Un viaggio musicale pieno di riferimenti artistici e storici impreziosito da proiezioni video e da una mostra fotografica su Firenze.

Lo Spettacolo sarà impreziosito da proiezioni video sulla carriera del Maestro a cura del Six Bars Jail – Folk Club Firenze.

RICCARDO MARASCO“…ancora un ricordo di te”

Firenze...una malìa, vien via ‘unn’ andà via

con

SILVIO TROTTA mandolino, mandoloncello, chitarra battente

LISETTA LUCHINI voce, chitarra

MASSIMILIANO GIUNTINI voce, chitarra

STEFANO TARTAGLIA flauti

ALESSANDRO BRUNI chitarra

MORENO BETTI BARBARA PETRUCCI e PIERO CHERICI voci recitanti

VIDEO Six Bars Jail – Folk Club Firenze

Ospiti:

Leonardo Pieraccioni

Claudia Bombardella

Jessica Lombardi

La Mandola di Mafaldo Fan Club



Direzione artistica Silvio Trotta

Produzione Ass. Cult. Musicanti del Piccolo Borgo