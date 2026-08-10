Piccoli ambasciatori di pace Saharawi accolti a Impruneta

Arrivati il 19 luglio i piccoli ambasciatori Saharawi, ospiti alla Casa della Pace. Incontro promosso dal Comitato Selma 2.0 con amministratori di Impruneta e Bagno a Ripoli.

Il Comune di Impruneta rende noto che domenica 19 luglio sono arrivati sul territorio i piccoli ambasciatori di pace Saharawi, che saranno ospiti presso la Casa della Pace Pax Christi, in via Quintole per le Rose - Impruneta.L'iniziativa nasce grazie all'impegno del '''Comitato Selma 2.0,''' che cura l'organizzazione degli incontri e dei momenti di condivisione nei circoli, nei parchi e nelle piazze dei '''Comuni di Impruneta, Bagno a Ripoli, Tavarnelle, San Casciano e Greve in Chianti.''' Un percorso che ha l'obiettivo di far conoscere la cultura Saharawi e la loro lotta per l'autodeterminazione.Alla serata di benvenuto hanno partecipato, insieme al consigliere delegato '''Andrea Vitali,''' la vicesindaca '''Laura Cioni,''' l'assessore '''Marco Canuti''' e l'assessora del Comune di Bagno a Ripoli '''Laura Baragli.'''L'Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Comitato Selma 2.0 per l'organizzazione dell'accoglienza e alla Casa della Pace Pax Christi, nella figura di Barbara Peruzzi, per la consueta disponibilità e collaborazione.