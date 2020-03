Piazzale, il Coronavirus non ferma lo show del tramonto

A Firenze anche oggi pomeriggio, a sorpresa, centinaia di persone incantate hanno ammirato uno spettacolo unico al mondo

FOTOGRAFIE. Che spettacolo... Che momento unico... Il vento freddo che spazza il piazzale mentre il sole cala all'orizzonte e centinaia di persone ammirano i colori del cielo e di Firenze. In fondo alla scalinata (diventata platea per chi vuole ammirare lo spettacolo del tramonto), una cantante con chitarra e fisarmonica accompagna tutto con passione. Una cronaca inattesa in un giorno come questo, nel pieno dell'emergenza.

Piazzale Michelangelo, Firenze. Ore 18-18,30. Oggi sabato 7 marzo 2020 c'è un'aria speciale, una forte ma inesprimibile voglia di essere più forti della paura.

Il Coronavirus non ha fermato questi giovani, soprattutto italiani del centrosud ma anche tanti stranieri di lingua inglese. Troppo bella Firenze per lasciarsi sfuggire un'occasione del genere. E poi di aria aperta e buona ce n'è in abbondanza al piazzale, con questo vento di tramontana...