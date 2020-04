Piazza Oberdan sigillata, Razzanelli contesta

Il consigliere comunale di Forza Italia: "Ingiusto chiuderla, una forzatura sbagliata”

“Piazza Oberdan sigillata col nastro, stessa sorte toccata a piazza D’Azeglio, invece si sono dimenticati per fortuna di Piazza Donatello…". Il Governo nelle norme restrittive di lotta al Covid-19 ha previsto anche la blindatura delle piazze oltre che dei giardini pubblici e parchi. Il consigliere comunale di Forza Italia Mario Razzanelli contesta il provvedimento che riguarda le piazze: “Va bene restare a casa, ma il Governo ha spiegato che nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione ci si può muovere. Ecco, chi vive in prossimità di una piazza non può più farlo? Che differenza passa tra percorrere un tratto di marciapiede o di una piazza cittadina? Francamente non si comprende. Mi viene da pensare che certe decisioni nascano nella confusione di provvedimenti non presi o presi male. Sarebbe meglio che il Governo pensasse a immettere liquidità nei conti correnti degli italiani, visto che fino ad oggi abbiamo ascoltato molti annunci-spot e zero fatti. Per favore, riaprite almeno le piazze”.