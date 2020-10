Piazza Mercato Centrale: problemi d'acqua giovedì 15 ottobre

Per lavori alla nuova rete idrica dalle 9 erogazione sospesa in via Chiara, Piazza del Mercato Centrale e via Panicale (tratto da via Taddea a via dell’Ariento). Ci sarà un'autobotte

Comune di Firenze: causa lavori inerenti la posa della nuova rete idrica, dalle ore 9.00 di giovedì 15 ottobre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Chiara, Piazza del Mercato Centrale, via Panicale (tratto da via Taddea a via dell’Ariento).

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile successivo.

Per ridurre al minimo il disagio una autobotte sarà posizionata in Piazza del Mercato Centrale.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.