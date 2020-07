Piazza Artusi: blitz dei vigili, abusivi in fuga

Sotto sequestro 68 borse in pelle, 7 portafogli, 19 tracolle, 14 collane e 121 bracciali realizzati con materiali scadenti

Borse, bigiotteria e altri articoli di pelletteria per complessivi 229 articoli. È quanto hanno sequestrato gli agenti del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale nel corso di un controllo effettuato questa mattina nel mercato rionale di piazza Artusi.

Gli oggetti (68 borse in pelle, 7 portafogli, 19 tracolle, 14 collane e 121 bracciali) realizzati con materiali di scadente qualità e rifiniture di scarso pregio erano messe in vendita da ambulanti abusivi che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga abbandonando la merce. I controlli nei mercati continueranno: nel mirino in particolare la vendita illegale su area pubblica.