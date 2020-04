Piante e fiori della Società Toscana di Orticultura in diretta Facebook

Domani l'inaugurazione on line della mostra

Domani venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, in diretta Facebook dal profilo della Società Toscana di Orticultura si svolgerà l’inaugurazione della storica “Mostra di Piante e Fiori”, che tradizionalmente si svolge, dal 25 Aprile al 1° Maggio, presso il Giardino dell’Orticoltura di Firenze.

Sarà un bel momento di condivisione, seppure in modalità #iorestoacasa, per parlare e diffondere, attraverso l’ampia rete dei followers, un tema sul quale stiamo lavorando: “LE NOSTRE CITTÀ VERDI DEL FUTURO”.

Il Presidente della Società Toscana di Orticultura il paesaggista Alberto Giuntoli illustrerà le iniziative della Società che si attiveranno in questa primavera: “Balconi fioriti a Firenze”, “Mostra mercato di piante e fiori on line”, “Corsi di giardinaggio on-line”, “Orti condivisi a Montedomini”. Interverranno:

Cecilia De Re, Assessora all’Ambiente, Turismo e Urbanistica

Francesco Ferrini, Presidente della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze

Modera: Nicoletta Campanella, Direttore editoriale di Nicla Edizioni.

Il pubblico potrà intervenire al dibattito, inviando domande nel corso della diretta Facebook.