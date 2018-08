Piano rifiuti in Toscana: le mosse per passare da emergenza a risorsa

La Regione si riorganizza davanti all'ipotetico allarme di sistema

Un allarme è scattato, se preventivo o lungimirante è da capire, ma era imprevedibile che al grido di aiuto lanciato dagli operatori del settore e la virata green istituzionale, subentrasse il desiderio dell'attivismo di avere voce in capitolo. Se dietro al dibattito sui sacchi neri vi siano scenari politici ancor prima che ambientali non sembra al momento interessare i cittadini, desiderosi invece di mettere in chiaro le mosse sulla scacchiera della raccolta differenziata. Come farla? Dove e quanta? Di che qualità si parla?

La riorganizzazione del sistema comporterà costi e benefici di quale entità ed in quali proporzioni? Ergo, serve un tavolo tecnico economico ma anche sociale.

Il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi è oggi sostenitore sia dell'economia circolare, con dismissione degli inceneritori, e di un governo aperto alla partecipazione della cittadinanza, per questo le associazioni del territorio chiedono un confronto sul piano regionale dei rifiuti in fase, sembra, di avanzata elaborazione.

Il 1 Agosto 2018, data dell'ultima seduta del Consiglio della Regione Toscana prima delle pausa estiva, le Mamme No Inceneritore hanno consegnato una lettera al Presidente Enrico Rossi, all'Assessore all'ambiente Federica Fratoni e ai tutti i gruppi del consiglio.



Il comitato delle Mamme No Inceneritore elenca 10 punti, condizioni necessarie affinchè il piano possa trasformare la Toscana da gestore dei propri rifiuti a eccellenza "Scongiurando cosi' che per malagestione e scarsa volontà politica si riproponga la costruzione o il mantenimento degli attuali inceneritori, gridando, come gia' si sta facendo, all'emergenza rifiuti" è il commento.

Tra i 10 punti: l'eliminazione dalla programmazione dell'inceneritore di Firenze, aumento sostanziale degli obiettivi di riduzione complessiva dei rifiuti e incremento delle raccolte differenziate (l'obbiettivo minimo deve essere almeno l'80%), proposte concrete su come agire per incentivare l'economia circolare, ridefinizione degli ATO ed altro.

"Altre regioni si sono già mosse concretamente, è ora che anche la giunta della Regione Toscana faccia la sua parte se vuole far diventare la Regione Toscana la regione d'eccellenza per la gestione dei rifiuti, per l'economia circolare e per sostenere attivamente la difesa dell'ambiente" concludono le attiviste toscane.