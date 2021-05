Piaggeliadi, l'edizione 2021 si farà: è la numero 26

“Essere riusciti anche in quest’anno di pandemia ad organizzare questa manifestazione dimostra la forza di un’esperienza positiva che dal 1995 continua a rinnovarsi, anche nei momenti di difficoltà”. Lo ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione che oggi ha presentato l'edizione numero 26 delle Piaggeliadi, la manifestazione sportiva (in pratica, una mini olimpiade) all’insegna del divertimento, riservata agli alunni delle scuole elementari e secondarie di primo grado.

Alla presentazione hanno partecipato, oltre all’assessore Guccione, il consigliere regionale Andrea Vannucci, Marco Borri, che ha ideato e fatto crescere le Piaggeliadi, e Claudio Bardazzi in rappresentanza di Findomestic, partner dell'iniziativa. L'organizzazione è della Polisportiva Firenze Ovest.“Le Piaggeliadi - ha spiegato l'assessore – rappresentano un importante momento di avviamento allo sport per i giovani della nostra città. Credo di essere il primo assessore allo sport che da piccolo ha partecipato a questa manifestazione.

Devo ringraziare, soprattutto in questi anni complicati, agli sponsor, a chi crede in questo progetto, in questo caso la Findomestic. Non è stato da tutti credere nello sport in questo anno di pandemia”.Si parte sabato prossimo con le gare di atletica allo Asics Firenze Marathon Stadium (in via Campo di Marte) e di calcetto al Firenze Ovest (in via Lombardia).Le Piaggeliadi sono nate nel 1995 nel Quartiere 5: alla prima edizione parteciparono circa 400 ragazzi e negli anni il numero via via cresciuto.

L'evento vuole continuare ad avere un significato ludico-sportivo per avvicinare allo sport i giovani studenti.Per informazioni sugli orari, sul calendario delle gare, sulle composizioni delle squadre e sulle iscrizioni consultare il sito www.piaggeliadi.it