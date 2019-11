Pescatori di plastica, torna "Arcipelago pulito" in Toscana

Peschererecci di nuovo in mare per la raccolta dei rifiuti. Firmata l'intesa in Regione, sei comuni coinvolti: a Livorno si aggiungono Viareggio, Porto Santo Stefano e Porto Ercole sull'Argentario, Castiglione della Pescaia e Piombino

FIRENZE - Riparte "Arcipelago Pulito", il progetto sperimentale toscano preso a modello dall'Unione europea e dal Governo e Parlamento italiano per contribuire a ripulire dalle plastiche il mare facendo squadra con i pescatori. A Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana, è stato firmato oggi il nuovo protocollo d'intesa. A Livorno si aggiungono Viareggio, Porto Santo Stefano e Porto Ercole sull'Argentario, Castiglione della Pescaia e Piombino. "Sono i porti toscani dove opera il maggior numero di pescherecci" spiega l'assessore alla presidenza della Regione, Vittorio Bugli. Centocinque sono sulla carta attivi nelle sei città: quarantaquattro solo a Viareggio, venticinque sull'Argentario, venti a Livorno, undici a Castiglione e cinque a Piombino. "Partiremo probabilmente con trenta o quaranta – si sofferma ancora l'assessore –. Ma poi nel tempo potranno aumentare".

Il progetto si allarga. La novità ulteriore, rispetto alla prima sperimentazione condotta nel 2018 a Livorno, è che saranno i Comuni stessi, con un proprio e successivo disciplinare, a definire le filiere locali. La regia rimane regionale e ci saranno chiaramente linee guida uguali per tutti; ma attori e modus operandi potrebbe da luogo a luogo leggermente cambiare. Se nel porto di Livorno infatti è l'Autorità portuale competente ad organizzare la raccolta dei rifiuti, altrove sono le amministrazioni comunali responsabili. Da territorio a territorio cambiano poi i gestori e scelte diverse, rispetto a quella di Revet nel porto labronico, potrebbero essere dunque fatte sugli impianti di selezione e riciclo.

Crescono anche, altra novità, gli ‘sponsor' privati. Ad Unicoop Firenze si aggiunge adesso Unicoop Tirreno. Fin dall'esperimento di Livorno, Unicoop Firenze aveva contribuito alla campagna di sensibilizzazione e deciso di premiare con un incentivo i pescatori che avevano aderito, utilizzando parte dei fondi ricavati dal centesimo che soci e clienti per legge, dall'inizio del 2018, sono tenuti a pagare per i sacchetti in mater-b dell'ortofrutta. "Rinnoviamo il nostro impegno e confermiamo l'incentivo ai pescatori che aderiranno" fanno sapere, "felici di aver dato il contributo nella prima fase". "Ma l'intesa che firmiamo oggi è un protocollo aperto – precisa l'assessore Bugli – ed altre aziende che volessero contribuire possono farsi avanti in qualsiasi momento, così come altri Comuni potranno sottoscriverlo se vorranno".

Unicoop Firenze annuncia l'intenzione di estendere la buona pratica anche ad altri regioni. I cugini di Unicoop Tirreno si dicono contenti di essere stati coinvolti. "Sosterremo la campagna tra i soci - spiegano -: un tema che ci vede già sensibili, visto che a Castiglione della Pescaia abbiamo già eliminato dai nostri supermercati la vendita di stoviglie in plastica usa e getta".

Il nuovo protocollo è stato firmato anche dal Parco nazionale Arcipelago toscano. Gli altri firmatari dell'intesa con la Regione sono gli stessi di un anno fa: Ministero dell'ambiente, Direzione marittima della Toscana, Autorità di sistema del Mar Tirreno settentrionale, Legambiente.

Al lavoro sui disciplinari locali, poi in mare

I pescherecci di "Arcipelago Pulito" probabilmente non ripartiranno subito. Almeno non ovunque, anche se già c'è chi è già pronto. Il sindaco Giancarlo Farnetani di Castiglione della Pescaia mostra le foto del centro di raccolta per barche e pescherecci già allestito in porto e solo da inaugurare: contenitori diversi per ogni tipologia di rifiuto e tessere tipo bancomat per l'accesso e la registrazione. Pronti naturalmente sono già anche a Livorno. Ma nei mesi invernali le uscite dei pescherecci sono di per sé comunque più rarefatte: l'obiettivo è essere pronti e operativi quando le battute torneranno a farsi più frequenti e le amministrazioni comunali, dopo la firma di oggi, avranno dunque tempo per mettere a punto filiere e disciplinari.

"Il vero valore aggiunto e la caratteristica che ha reso unico il progetto toscano rispetto ad esperienze simili realizzate in altri mari e in altre parti del mondo – sottolinea l'assessore Bugli - è sicuramente quello di aver saputo costruire una filiera completa dalla raccolta allo smaltimento. L'integrazione è stato un successo". E in questo senso ha operato davvero da apripista e modello: fatto proprio prima dall'Unione europea in una direttiva che ha ribadito l'impegno comune nel ‘fishing for litter' e poi nella legge "Salvamare" che ha ricevuto il primo via libera pochi giorni fa dalla Camera ed ora attende di essere votata dal Senato. "Abbiamo ottenuto un primo risultato, quello di smuovere altre istituzioni – chiosa l'assessore - La sfida ora è sul piano organizzativo". La sperimentazi one serve appunto ad affinare le procedure e misurare costi e volumi. "L'obiettivo - prosegue - è arrivare, prima ancora che la legge nazionale sia approvata, ad avere un sistema di raccolta e smaltimento operativo e testato. Ci stiamo insomma mettendo avanti con il lavoro".

In sei mesi con sei pescherecci raccolti 18 quintali

Tutto è nato da un vuoto normativo, da colmare. Per assurdo che possa sembrare, i pescatori che accidentalmente assieme ai pesci tirano su con le loro reti rifiuti e plastiche ne sono considerati ancora oggi responsabili nel momento in cui li conducono in porto. Sarebbero anche costretti a sobbarcarsene il costo di smaltimento. Nella pratica quello che così accadeva e da molte parti ancora accade è che i rifiuti venivano rigettati in acqua. Ogni giorno, tra sanpietri e sugarelli, tra scampi e magari qualche sardina, rombo e polpo, tornavano puntualmente in mare vecchie taniche incrostate da conchiglie, a volte sterzi di motoscafi, torce da sub, sacchetti e contenitori di vario tipo.

"Arcipelago pulito" con una speciale deroga ha permesso ai pescatori toscani coinvolti di portarli a terra. Un'idea semplice, in fondo. Di più: per chi lo fa ha previsto anche un incentivo. In sei mesi di attività, da aprile ad ottobre dell'anno scorso, a Livorno una mezza dozzina di piccoli pescherecci con reti a strascico hanno raccolto in mare diciotto quintali di rifiuti (il 20 per cento si sono rivelate plastiche riciclabili), pari ad un volume di ventiquattromila litri. Con trenta o magari ottanta o cento pescherecci coinvolti potrebbero diventare cinque, tredici o diciassette volte di più.

Economia collaborativa e 250 miliardi di frammenti nel Mediterraneo

La nuova edizione di Arcipelago Pulito andrà avanti per la durata di sei mesi (dalla stipula dei disciplinari localii), prorogabili e rinnovabili, parallelamente alle campagne della Regione Toscana contro la plastica 'usa e getta' negli stabilimenti balneari, ma anche nelle fiere ed eventi di tutte le province che dalla Regione sono patrocinati e assieme alle collaborazioni che si stanno stringendo con associazioni ed enti per la pulizia e la raccolte delle plastiche a monte, lungo i fiumi. "Sono tutti esempi di economia collaborativa – ricorda l'assessore Bugli -: una pratica che come giunta abbiamo deciso di portare avanti in più settori, un metodo che parte dal confronto e dalla partecipazione e che ha avuto come primo obiettivo la scrittura due anni fa, alla fine del 2017, di un libro verde".



I rifiuti marini rappresentano una preoccupazione per tutto il pianeta. Si stima che ogni anno vengano prodotte 300 milioni di tonnellate di plastiche nel mondo e che, di queste, otto milioni finiscano nei mari e negli oceani. "Di tutti i rifiuti che affogano in nostri mari, metà sono portati da fiumi e torrenti e arrivano dall'entroterra" ricorda Fausto Ferruzza di Legambiente. Studi effettuati nel Mar Tirreno evidenziano che il 95 per cento dei rifiuti galleggianti avvistati, quelli di dimensione superiore a 25 centimetri, sono plastiche, per il 41 per cento costituite da buste e frammenti vari. Sarebbero almeno 250 miliardi i frammenti dispersi in tutto il Mediterraneo. Per questo è importante muoversi in fretta: per la salute dei cittadini, il bene dell'ambiente ma anche la salvaguardia di alcuni bacini economici, come quelli del turismo del mare.



Il progetto sta diventando anche oggetto di studio all'università. Due studentesse del corso di laurea magistrale in desgin dell'ateneo fiorentino hanno assistito oggi alla presentazione: stanno raccogliendo informazioni per un tesi in disegno industriale, per progettare 'arredi' e strumentazioni che possano aiutare i pescatori nella raccolta e stoccaggio dei rifiuti a bordo.