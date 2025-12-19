Perugia - Scandicci, tornano in campo le campionesse del mondo

Le fresche campionesse del mondo della Savino Del Bene Volley tornano in campo in campionato. Sabato 20 dicembre, alle ore 20.30, la squadra di coach Marco Gaspari, reduce dalla vittoria del Mondiale per Club conquistato a San Paolo in Brasile, tornerà a disputare una partita di Serie A1.Domani sera andrà in scena la sfida valida per il 2° turno del girone di ritorno (15ª giornata di campionato) al Pala Barton Energy di Perugia, contro le padrone di casa della Bartoccini MC Restauri Perugia.

Una partita importante per le umbre, terzultime in classifica, che vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.Per la Savino Del Bene Volley sarà un nuovo episodio di una stagione senza soste: la formazione scandiccese è infatti chiamata ad affrontare la 22ª partita stagionale in appena 75 giorni, con una media di una partita ogni 3,41 giorni.L’obiettivo delle ragazze di Gaspari è quello di riportarsi al secondo posto in classifica, attualmente occupato da Novara, che ha un punto in più, ma che ha anche disputato una partita in più rispetto alla Savino Del Bene Volley.

EX E PRECEDENTI Sono tre le giocatrici di Perugia ad aver giocato a Scandicci:

,schiacciatrice classe '95, ha vestito i colori della squadra toscana nella stagione 2014-2015 Benedetta Bartolini , centrale classe 1999, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022.

, centrale classe '98, in Toscana per l’annata sportiva 2018-2019. Oltre alle tre giocatrici sopracitate va ricordato come Alessia Fiesoli, schiacciatrice fiorentina classe '94, abbia giocato con i colori della Savino Del Bene Volley nella competizione estiva del sand volley.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece due le giocatrice ex Perugia:

Gaia Traballi , schiacciatrice classe '97, ha militato nella 3M Pallavolo Perugia tra il 2021 e il 2023. Successivamente, tra il 2023 e il 2025, ha giocato per due stagioni con la maglia della Bartoccini-MC Restauri Perugia, società con la quale ha fatto il suo esordio in Serie A1.

Quello di questo sabato sarà l'undicesimo confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in dieci occasioni su dieci. L'ultima sfida tra le due squadre risale all'11 ottobre scorso, quando in occasione della seconda giornata di campionato, la Savino Del Bene Volley conquistò un successo per 3-1 tra le mura del Pala BigMat. In quell'occasione la formazione di coach Gaspari fu guidata al successo da una Antropova protagonista di una prestazione da 22 punti ed eletta MVP gara.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

"Adesso la testa deve essere subito rivolta al campionato, perché mentre eravamo impegnati nel Mondiale per Club le nostre inseguitrici e le squadre che, insieme a noi, si contendono le prime posizioni in classifica hanno continuato a macinare punti. Per questo è importante chiudere subito il capitolo Mondiale e concentrarci immediatamente su una partita difficile, contro una squadra che deve lottare per le zone basse della classifica. Sappiamo che giocare a Perugia non è mai semplice né scontato: negli anni, personalmente, ho sempre incontrato molte difficoltà.

Sarà quindi fondamentale ritrovare subito la concentrazione sugli aspetti principali della gara, cercare di mantenere la fase break come abbiamo fatto nelle ultime partite e tornare a spingere con decisione al servizio, anche perché ora dobbiamo riadattarci al pallone Molten. L’obiettivo è chiaramente quello di mantenere il secondo posto in classifica e, per riuscirci, servirà tanta concentrazione, soprattutto nel fondamentale muro-difesa: Perugia infatti è una squadra composta da giocatrici fisiche, ma anche molto abili nel giocare contro il muro.”

LE AVVERSARIE La Bartoccini-MC Restauri Perugia occupa attualmente il dodicesimo e terzultimo posto nella classifica della Serie A1 2025-2026, la formazione umbra ha raccolto 4 vittorie e 10 sconfitte per un totale 11 punti.La Bartoccini MC Restauri Perugia arriva all’appuntamento dopo un periodo difficile: l’ultima vittoria risale al 12 novembre, quando le perugine si imposero al tie break sul campo di Bergamo. Nonostante il digiuno di successi, la squadra è rinfrancata dal punto conquistato nello scorso weekend contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, un risultato che ha restituito fiducia e consapevolezza al gruppo.

La partita segnerà inoltre il debutto in maglia Bartoccini MC Restauri della schiacciatrice tedesca di origine croata Ivana Vanjak. L’ex Olympiakos ha scelto il numero 7 per la sua nuova avventura con la formazione perugina.Perugia questo sabato scenderà in campo con il sestetto formato da Ricci al palleggio, Williams come opposto, Gardini e Perinelli in banda, Mazzaro e Lemmens come centrali e Sirressi nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire di uno sconto pari al 10% su tutti i pacchetti.

BISONTE - Dopo due trasferte consecutive, Il Bisonte Firenze torna al Pala BigMat per sfidare la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: il match, valido per la quindicesima giornata della Serie A1 Tigotà, è in programma domani sera alle 20.30, ed è anche il primo di un mini tour de force che vedrà le bisontine scendere in campo tre volte in sette giorni. Reduce da sei ko di fila, la squadra di coach Chiavegatti ha voglia di tornare a far punti, ripartendo da quanto di buono fatto vedere a Chieri, dove il 3-0 subito è stato un po’ bugiardo: servirà però un ulteriore passo in avanti per mettere in difficoltà Vallefoglia, che è la sesta forza del campionato e che viene da tre vittorie consecutive, quattro se si considera anche la Challenge Cup.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: a Vallefoglia ci sono Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Božana Butigan, che ha militato ne Il Bisonte nella scorsa annata, mentre a Firenze c’è Alessandra Colzi, protagonista con la Megabox nel 2020/21, in A2, stagione culminata con la promozione in A1. I precedenti fra le due squadre sono nove, con sei vittorie delle bisontine (di cui le ultime tre consecutive, tutte per 3-2) e tre di Vallefoglia.

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Dopo le ultime sconfitte vogliamo assolutamente tornare a fare risultato e a mettere fieno in cascina, anche se ovviamente non sarà facile contro Vallefoglia: il nostro obiettivo è ripetere la striscia positiva che all’andata era partita proprio con la vittoria contro la Megabox, e magari provare anche a fare un po’ meglio. Loro hanno cambiato qualcosa nell’assetto rispetto a quel precedente, sono una squadra forte costruita per far bene sia in campionato che in Europa, ma al tempo stesso sono attaccabili: noi dovremo essere brave a mettere in campo tutta la aggressività già mostrata anche recentemente soprattutto nelle partite contro le big, sia in battuta che in difesa che nelle scelte dei colpi d’attacco”.

LE AVVERSARIE – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con Valentina Bartolucci (classe 2003) in palleggio, l’albanese Erblira Bici (1995) come opposto, Sonia Candi (1993) e la croata Božana Butigan (2000) al centro, Gaia Giovannini (2001) e Loveth Omoruyi (1997) in posto quattro, e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.