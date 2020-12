Permessi ztl e zcs, validità prorogata fino al 3 maggio

Il provvedimento legato alla prosecuzione dello stato di emergenza nazionale riguarda i contrassegni con scadenza fino al 31 gennaio 2021

É stata prorogata al 3 maggio 2021 la scadenza dei permessi ZTL e ZCS e i contrassegni disabili (CUDE) in scadenza dal 31 gennaio 2020 a 31 gennaio 2021. É quanto prevede Decreto Legge 125/2020 approvato a inizio dicembre e relativo alle misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria. Si tratta di una ulteriore proroga che si aggiunge a quelle scattate nei mesi scorsi (prima fino al 31 luglio e in seconda battuta al 31 ottobre). I possessori dei contrassegni con scadenza fino al 31 gennaio prossimo hanno quindi più tempo per effettuare le pratiche necessarie. Il nuovo periodo di validità scatterà dal giorno del rinnovo.

Si ricorda che la richiesta per i permessi ztl con una sola targa e zcs si presenta esclusivamente on line sulla piattaforma della Società Servizi alla Strada http://servizionline.serviziallastrada.it. L'accesso è consentito solo su appuntamento con le modalità On Line per il ritiro di tutte le categorie di autorizzazioni prenotate. La lista completa dei permessi ZTL rilasciabili On-Line è disponibile al link http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Modalita_rilascio_contrassegni-Online.pdf

Resta invece il tradizionale rilascio allo sportello, ma solo su appuntamento, per i permessi per i disabili del Comune di Firenze (da prenotare telefonando allo 800/339891) e di quelli della ZTL artigiani (da prenotare telefonando lo 055/40401).